مسؤول لبناني: نسعى لاستيراد الوقود من الكويت

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وقال عباس إبراهيم لصحيفة "الراي" الكويتية، إنه ناقش الأمر مع المسؤولين الكويتيين خلال زيارة قام بها للدولة الخليجية خلال اليومين الماضيين إلى جانب "أفكار مشتركة" أخرى يمكن أن تساعد في تخفيف أزمة لبنان.

وأضاف إبراهيم: "نريد أن نشتري من الكويت كل ما نحتاجه في هذا الصعيد 100 في المئة من دولة لدولة بعيدا عن الوسطاء والشركات التي تريد الربح".

وتابع: "أخذنا وعودا بنقل الطلبات لصاحب السمو أمير البلاد (الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح) لأنه هو الفيصل الذي سيأخذ القرار النهائي بهذا الجانب. والموضوع تجاري بحت وآمل ألا تكون هناك عوائق تقف أمام إتمام هذا المشروع".

ورفض إبراهيم، في مقابلته مع الصحيفة، توضيح طبيعة ما قد يطلبه لبنان من مساعدات أخرى. وقال: "الكويت مدعوة للاستثمار في لبنان وهناك جوانب أخرى قد لا يكون من المفيد التحدث عنها ولكن سنتكلم عنها لاحقا".