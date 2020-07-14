لبنان يتجه إلى مفاوضات طلب استيراد الوقود من الكويت

الكويت / الخليج 365



نقلت صحيفة الرأي الكويتية عن مسؤول لبناني، الثلاثاء، قوله إن بلاده ترغب في الدخول بمفاوضات مع الكويت لاستيراد مشتقات الوقود منها خلال الفترة المقبلة.



وقال مدير الأمن الداخلي اللبناني عباس إبراهيم، إن هذا التوجه يأتي ضمن خطوات يتخذها لبنان لإدارة أزمته الاقتصادية والمالية النقدية، "ناقشت الأمر مع مسؤولين كويتيين خلال زيارة قبل أيام".



ويواجه لبنان أزمة تذبذب في وفرة مشتقات الوقود، خاصة المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية، لأسباب أبرزها، تراجع وفرة السيولة بالنقد الأجنبي اللازم لتغطية كلفة الاستيراد.



ولم يتطرق المسؤول اللبناني إلى آلية الاستيراد، لكنه أشار إلى دخوله في نقاش حول "أفكار مشتركة أخرى، يمكن أن تساعد في تخفيف أزمة لبنان".



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وأضاف، بحسب الصحيفة: "نرغب بشراء الوقود من الكويت بشكل مباشر وبنسبة 100 بالمئة من احتياجاتنا.. بعيدا عن الوسطاء والشركات التي تريد الربح".



وتلقى لبنان وعودا من مسؤولين كويتين بنقل طلباتهم إلى الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، "لأنه هو الفيصل الذي سيأخذ القرار النهائي بهذا الجانب"، بحسب إبراهيم.



فيما لم يصدر حتى الساعة (11:00 ت.غ)، أي تصريح كويتي بشأن ما نشرته الصحيفة.

والليرة اللبنانية مربوطة رسميا عند 1500 للدولار، لكن يجري تداولها في السوق السوداء عند حوالي 9 آلاف ليرة لكل دولار، بعد انخفاضات حادة في الأسابيع الماضية.



ويشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية، أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة في 29 من الشهر نفسه، وحلت محلها حكومة حسان دياب في 11 فبراير/ شباط الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.