حلب.."الإغاثة التركية" تقّدم مأوى لأسرة سورية مشرّدة

اعزاز/ عمر قوباران/ الخليج 365

مدّت هيئة الإغاثة التركية "İHH"، يد العون لعائلة سورية بريف محافظة حلب، بعد أن أصيب أحد أولادها في قصف للنظام، وباتت مشرّدة عقب اعتقال النظام لربّ الأسرة.

السورية فرية طه، أم لـ 9 أولاد في مدينة اعزاز بريف حلب، شمال غربي البلاد، تحاول مواصلة العيش برفقة أولادها، باذلة الجهد لإعالة الأسرة بعد أن اعتُقل زوجها من قبل قوات النظام في منطقة إدلب، بينما أصيب أحد أولادها في قصف للنظام، فيما آخر مصاب بالصم.

وفي حديثها للأناضول، قالت الأم السورية، إنها وأولادها لم يتلقوا أي نبأ عن زوجها المفقود منذ 6 أشهر، ولا يعلمون ما إذا كان على قيد الحياة أم لا.

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وأشارت إلى أنها تعاني من مصاعب كبيرة في تأمين لقمة العيش لأولادها.

وعلى إثر ذلك، قامت "الإغاثة التركية"، بتأمين مأوى للأسرة السورية التي تقطن في خيمة، وقدمت لهم منزلاً بمركز مدينة اعزاز.

كما تكفّلت "İHH" بجميع نفقات المنزل المكوّن من 4 غرف مع حديقة، لعام كامل.

هذا وتواصل "الإغاثة التركية" تقديم المساعدات للأسر السورية المحتاجة، منذ اندلاع الأزمة في بلادهم عام 2011.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.