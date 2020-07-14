النظام السوري يعلن تسيير 3 رحلات جوية أسبوعيا إلى مصر

إسطنبول / الخليج 365ـ وزارة الطيران المدني المصرية لم تصدر أي إفادة رسمية بشأن قرار النظام السوري حتى الساعة 10:40 ت.غ

ـ خطوة أثارت تساؤلات حول جدواها في ظل عدم وجود جالية مصرية كبيرة في سوريا

ـ تأتي الخطوة في ظل إعلان النظام السوري دعمه لحفتر، وتقارير تؤكد نقل مرتزقة من سوريا وعبرها للقتال إلى جانب مليشيا الأخير



أعلن النظام السوري، الثلاثاء، تسيير 3 رحلات طيران أسبوعيا إلى مصر.

ووفق بيان لوزارة النقل بالنظام السوري، فإن تسيير تلك الرحلات سيبدأ اعتبارا من 16 يوليو/ تموز الجاري، أيام الخميس والسبت والإثنين من كل أسبوع.

وأوضح البيان أن الرحلات ستكون في اتجاه واحد فقط، أي العودة دون مسافرين.

ولم يصدر عن وزارة الطيران المدني المصرية أي إفادة رسمية بشأن قرار النظام السوري حتى الساعة 10:40 ت.غ.

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وتثير هذه الخطوة ـ وفق مراقبين ـ تساؤلات حول الهدف من الرحلات الجوية الثلاث أسبوعيا، لا سيما أنها في اتجاه واحد، إضافة إلى عدم وجود جالية مصرية كبيرة في سوريا تستدعي ذلك بعد اندلاع الحرب قبل 9 سنوات.

وتأتي في ظل إعلان النظام السوري دعمه للجنرال الانقلابي خليفة حفتر، وتقارير تشير إلى نقل مرتزقة من سوريا وعبرها للقتال إلى جانب مليشيا الأخير.

وفي مارس/ آذار الماضي، افتتح النظام السوري سفارة لليبيا في دمشق، وسلم مقرها للحكومة الموالية لحفتر، غير المعترف بها دوليا، بعد توقف دام 8 سنوات.

وشنت مليشيا حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، عدوانا على العاصمة طرابلس، انطلاقا من 4 أبريل/ نيسان 2019، قبل أن يحقق الجيش الليبي انتصارات عليها، أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية للعاصمة، ومدينتي ترهونة وبني وليد، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.