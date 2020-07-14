صندوق قطر للتنمية يتبرع بـ10 ملايين دولار للاجئين السوريين

غازي عنتاب/ الخليج 365
تبرع صندوق قطر للتنمية بـ10 ملايين دولار للاجئين السوريين في تركيا والأردن والفئات المتضررة منهم من جائحة كورونا.
وأفاد بيان صادر عن منظمة "سبارك"(SPARK) الدولية الهولندية، الثلاثاء، أن 30 بالمئة من برنامج المساعدات ستقدم للفئات المتضررة من جائحة كورونا.
وأشار البيان أن اتفاقاً وقع بين صندوق قطر للتنمية ومنظمة "سبارك" بخصوص برنامج مساعدات لمدة أربع سنوات، سيتم تقديمها للاجئين السوريين في كل من تركيا والأردن.
وأوضح البيان أنه في إطار البرنامج ستقدم مساعدات لتطوير 350 شركة صغيرة ومتوسطة، و300 ورشة عمل جديدة، وتوفير فرصة عمل لـ800 شخصا.
وأشار البيان أن البرنامج يهدف في نهاية المطاف توظيف أربعة آلاف و350 شخصاً.
وأوضح أن المساعدات ستتضمن أيضا توفير مواد معقمة، ومستلزمات طبية للاجئين، وتوفير الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة المنتجة لأجهزة التنفس، ودعم النساء اللاجئات.
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