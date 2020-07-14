بـ14 وفاة.. سلطنة عمان تسجل أعلى حصيلة يومية بكورونا

مسقط / الخليج 365
أعلنت سلطنة عمان، الثلاثاء، تسجيل 14 وفاة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية منذ اكتشاف الجائحة منتصف فبراير/ شباط الماضي.
ووفق بيان لوزارة الصحة، سجلت البلاد 14 وفاة، و1.389 إصابة بكورونا خلال آخر أربع وعشرين ساعة.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 59 ألفا و568، بينها 273 وفاة، و37 ألفا و987 حالة تعاف.
وفي مايو/ أيار الماضي، أعلنت السلطات تخفيف الإجراءات والقيود المفروضة لاحتواء تفشي كورونا.
وعالميا، تجاوز عدد مصابي كورونا، حتى ظهر الثلاثاء، 13 مليونا و259 ألفا، توفي منهم أكثر من 576 ألفا، وتعافى ما يزيد على 7 ملايين و726 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد إحصاءات الفيروس.
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