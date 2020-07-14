الإمارات ترجئ إطلاق مسبار إلى المريخ بسبب الظروف الجوية

الخليج 365

قال مكتب الاتصالات لحكومة الإمارات، الثلاثاء، إنه تقرر تأجيل مهمة إطلاق مسبار إلى المريخ بسبب الظروف الجوية في موقع الإطلاق باليابان.

وذكر المكتب، في بيان عبر "تويتر"، إن الموعد الجديد لإطلاق المهمة نحو المريخ سيكون في17 يوليو/تموز.



وكان من المقرر إطلاق مهمة "مسبار الأمل" من مركز تانيجاشيما للفضاء في اليابان عند الساعة 12:51 من صباح الأربعاء بتوقيت الإمارات (20:51 ت.غ) في رحلة مدتها 7 أشهر للمريخ.

ووفق المخطط، لن يهبط المسبار على المريخ، لكنه سيدور حوله لدراسة الدينامية التي تحيط به ومناخه لمدة عام.

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وواحد من المهام هو البحث عن السبب الذي أدى لاختفاء الهيدروجين والأكسجين من الغلاف الجوي للكوكب الأحمر.

ويقول المسؤولون الإمارتيون إن المشروع جزء لا يتجزأ من نوع الدولة التي تحاول بناءها، وسيكون حافزا لخلق قوة عاملة ماهرة متنوعة جاهزة لاقتصاد ما بعد النفط.

لكن معارضين ينتقدون دفع تكاليف كبيرة في مشروع ينفذ في أغلبية بأيدي غير إماراتية وفي وقت تشهد فيه البلاد ركودا اقتصاديا وانخفاضا بأسعار النفط جراء فيروس "كورونا".

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