الخليج 365
قال مكتب الاتصالات لحكومة الإمارات، الثلاثاء، إنه تقرر تأجيل مهمة إطلاق مسبار إلى المريخ بسبب الظروف الجوية في موقع الإطلاق باليابان.
وذكر المكتب، في بيان عبر "تويتر"، إن الموعد الجديد لإطلاق المهمة نحو المريخ سيكون في17 يوليو/تموز.
وكان من المقرر إطلاق مهمة "مسبار الأمل" من مركز تانيجاشيما للفضاء في اليابان عند الساعة 12:51 من صباح الأربعاء بتوقيت الإمارات (20:51 ت.غ) في رحلة مدتها 7 أشهر للمريخ.
ووفق المخطط، لن يهبط المسبار على المريخ، لكنه سيدور حوله لدراسة الدينامية التي تحيط به ومناخه لمدة عام.
وواحد من المهام هو البحث عن السبب الذي أدى لاختفاء الهيدروجين والأكسجين من الغلاف الجوي للكوكب الأحمر.
ويقول المسؤولون الإمارتيون إن المشروع جزء لا يتجزأ من نوع الدولة التي تحاول بناءها، وسيكون حافزا لخلق قوة عاملة ماهرة متنوعة جاهزة لاقتصاد ما بعد النفط.
لكن معارضين ينتقدون دفع تكاليف كبيرة في مشروع ينفذ في أغلبية بأيدي غير إماراتية وفي وقت تشهد فيه البلاد ركودا اقتصاديا وانخفاضا بأسعار النفط جراء فيروس "كورونا".
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات ترجئ إطلاق مسبار إلى المريخ بسبب الظروف الجوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.