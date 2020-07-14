مراكز متقدمة لتعليم عسير في أولمبياد العلوم والرياضيات

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حقق عدد من طالبات الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير مراكز متقدمة في الأولمبياد الوطني للعلوم والرياضيات على مستوى المملكة للعام الجاري .
و هن: جود القحطاني ، وجوان الشهري ، ورسن الغامدي ، وليندا الطفاح ، وهدى الصالحي ، ودينا بن ملحة ، ومريم عسيري ، وآلاء عوضة ، ودانة دهم ، ويارا سفر .
من جهته قدم المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني ، التهنئة للفائزات كما أشار الى الجهود المبذولة من شركاء النجاح من الأُسر ، والمدارس ، وإدارة نشاط الطالبات مثمنًا لها ، لافتًا إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة من الإنجازات التي حققتها الإدارة في عدد من المجالات على المستويين المحلي والعالمي.
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