حساب المواطن يبدأ استقبال الاعتراضات على دفعة شهر يوليو

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم (الثلاثاء)، أنه بدأ استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة الـ32 الخاصة بشهر يوليو 2020. ودعا البرنامج المستفيدين إلى الدخول للبوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط: http://ca.gov.sa ، لتسجيل طلب الاعتراض على المبلغ المخصص للدعم. وكان حساب المواطن أودع في 9 يوليو الجاري 1.7 مليار ريال في حسابات 10.7 مليون مستفيد وتابع، تمثل استحقاق الدعم لهذا الشهر، وذكر أن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم.

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