حادث مروري يخلف اصابتين خطيرتين بالباحه

اوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني ان غرفة عمليات هيئة الهلال الاحمر بمنطقة الباحة تلقت بلاغاً عن حادث انقلاب وكان وقت البلاغ في تمام الساعه : 6:55 صباح اليوم الثلاثاء على الرقم 997 الموقع الباحه – كبري السواد طريق الباحة – العقيق

واضاف الزهراني انه تم توجيه فرقتين اسعافيه من الهلال الاحمر للموقع وايضاً القائد الميداني وعند وصول اول فرقه أتضح بوجود اصابتين لشابين وكانت اصابتهم خطيرة وتم التدخل اسعافيا لهم ونقلهما الى مستشفى الملك فهد العام من قبل الفرق الاسعافيه للهلال الاحمر .