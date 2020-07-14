وسام التميز من الاتحاد العالمي لـ “مها الفهد”

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كرم الدكتور منصور بن محمد بن سعران اليوم الاعلاميه المتميزه مها الفهد بماتقدمة بالخدمة المجتمعيه وتعاونه الدائم مع الاتحاد والمعروفه بالمثابرة والاجتهاد في مجال الخدمة المجتمعيه والحضور الدائم في مجال التطوع.
وصرح المتحدث الرسمي للاتحاد محمد الزهراني بان اي متميز او متميزة سيكرم بااسرع وقت والدكتور دائما متواجد وداعم للجميع دون استثناء.
وأضاف و سلم الدكتور منصور بن محمد بن سعران رئيس الاتحاد العالمي لدفاع عن النفس اعلي وسام التميز للاعلاميه مها الفهد الف الف مبروك
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