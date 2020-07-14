دبي تستخدم الذكاء الاصطناعي في تعقيم منشآتها الصحية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

بدأت هيئة الصحة بدبي، باستخدام الروبوتات الذكية في تعقيم المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها ضمن إجراءاتها الاحترازية لتعزيز سلامة الموظفين والمراجعين لمنشآتها الصحية، تزامناً مع العودة الكاملة لتقديم كافة الخدمات التشخيصية والعلاجية للمرضى.



وقالت خلود عبد الله آل علي مدير مشاريع وقائد فريق المستقبل في هيئة الصحة بدبي، ان الهيئة بدأت باستخدام ثماني روبوتات ذكية لإجراء عمليات التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية لكافة الغرف والممرات بمنشآتها الصحية وذلك ضمن جهودها المستمرة لتبني أحدث التقنيات والأنظمة الذكية في عملياتها واجراءاتها المتماشية مع خططها الاستراتيجية لمواكبة التطورات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي.

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وأوضحت آل علي المميزات المتعددة لروبوت الأشعة فوق البنفسجية والمتمثلة بقدرته على التحرك التلقائي دون الحاجة للتدخل البشري، وضمان تغطية أكبر وأفضل للمناطق كثيرة اللمس وبمدى 360 درجة، مع القدرة على إعادة العملية نفسها بدقة عالية عدة مرات، واعتماد معايير معينة لتعقيم جميع الغرف مع اعداد تقارير لإثبات تنفيذ التعقيم، اضافة الى سهولة استخدام التقنية في روتين التنظيف والتعقيم اليومي بمساحات كبيرة وسرعة تتراوح بين 10-15 دقيقة لتعقيم الغرفة الواحدة، مما يساهم في تقليل العدوى وتحسين الرعاية الصحية داخل المنشآت الصحية.

وأكدت على أهمية هذه التقنية التي يمكن توظيفها في تعقيم العديد من الأماكن مثل: المكاتب، وغرف وممرات المستشفيات وغرف العمليات، والمستودعات، والوحدات السكنية، وغيرها من الأماكن.

واستعرضت آل علي الجهود الكبيرة والاهتمام البالغ الذي توليه هيئة الصحة بدبي لتوفير كافة وسائل السلامة والإجراءات الاحترازية داخل مستشفياتها ومراكزها الصحية والتخصصية لتفادي نقل العدوى في ظل العودة الكاملة لاستقبال المرضى والمراجعين.