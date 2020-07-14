تحذير مهم من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

حذرت منظمة الصحة العالمية الاثنين أن العالم لن يستعيد "ما كان عليه من وضع طبيعي في المستقبل المنظور"، وذلك غداة تسجيل رقم قياسي بعدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد بلغ 230 الفا.



وصرح المدير العام للمنظمة تيدروس أدانوم غبريسوس للصحافيين بأن "الفيروس يبقى العدو العلني الرقم واحد، لكن ما تقوم به غالبية الحكومات والأفراد لا يعكس هذا الأمر"، ملاحظا أن "عددا كبيرا من الدول تسلك الاتجاه الخاطئ".

واضاف أن "الرسائل المتناقضة للمسؤولين تقوض العنصر الاكثر حيوية في أي رد: الثقة" من دون أن يشير الى اسماء محددة.

وكرر المدير العام دعوة الحكومات الى التواصل بوضوح مع مواطنيها ووضع استراتيجية شاملة تهدف الى الحد من تفشي العدوى وإنقاذ الارواح، مع مطالبته السكان بالتزام التعليمات على غرار احترام التباعد الجسدي وغسل الايدي ووضع كمامات وعزل أنفسهم إذا كانوا مصابين.

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وقال "إذا لم يتم التزام المبادئ الاساسية، فإن هذا الوباء لن يسلك سوى اتجاه واحد. ستزداد الامور سوءا".

وتابع "اريد ان اكون صريحا معكم: لن تكون ثمة عودة الى الوضع الطبيعي في المستقبل المنظور".

واودى وباء كوفيد-19 بأكثر من 569 ألف شخص في العالم منذ ظهوره في الصين نهاية كانون الاول/ديسمبر 2019.

واحصيت رسميا إصابة أكثر من 12,9 مليون شخص تعافى منهم حتى الآن 6,9 ملايين.

والولايات المتحدة التي سجلت أول وفاة بالفيروس بداية فبراير هي البلد الاكثر تضررا لجهة عدد الوفيات والإصابات، تليها البرازيل.

واكد مدير المنظمة أن "بؤرة الفيروس لا تزال في القارة الامريكية حيث سجل أكثر من خمسين في المئة من الاصابات على مستوى العالم".