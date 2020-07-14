بحث سبل تطوير القطاع الزراعي في عجمان

ترأس المهندس عبدالله المويجعي، رئيس اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية التابعة للمجلس التنفيذي بعجمان، أعمال الجلسة السادسة للجنة لعام 2020، حيث تمت مناقشة أبرز التطورات الاقتصادية التي تشهدها إمارة عجمان إلى جانب الاطلاع على مستجدات القطاع الاقتصادي والاطلاع على أفضل الممارسات الزراعية لبحث سبل تطوير القطاع في إمارة عجمان.

واستعرضت الجلسة نبذة عن مزارع «غراسيا» قدّمها حامد الحامد، مؤسس مجموعة غراسيا باعتبارها من أولى المزارع الإماراتية المائية في الشرق الأوسط والمنطقة التي اعتمدت على الذكاء الاصطناعي في إدارة الحاضنات واستخدام أحدث النظم الزراعية لإنتاج أجود المنتجات وتحقيق الأمن الغذائي، حيث قدّم شرحاً لمفهوم الزراعة الشاملة وجهود المجموعة في تحقيق المعادلة الزراعية فيما يخص الاستثمار والتدريب والتعليم والسياحة الزراعية والتسويق ونشر ثقافة الزراعة المنزلية والاعتماد على التكنولوجيا في الزراعة واستخدام أفضل التقنيات الزراعية وابتكار نظم تتواكب مع معطيات البيئة الإماراتية، وتحويل التحديات التي يواجهها المزارعون إلى فرص، مؤكداً على أهمية المعرفة للبدء بالمشاريع الزراعية وتحديد الأهداف المراد الوصول إليها.

وأشاد الحامد بالجهود اللامحدودة المقدمة من القيادة الرشيدة لدعم المزارعين، مشيراً إلى أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لمزارع غراسيا والعديد من المزارع النموذجية مؤخراً بمثابة وسام فخر لأهمية مثل هذه المشاريع، كما ثمن التواصل الدائم من قبل مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي، وحرصها على التعاون المشترك وتشجيع أصحاب المزارع لزيادة الإنتاج باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن الغذائي.

من جانبهم أكّد الحضور على أن دولة الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في القطاع الزراعي وضرورة التعاون بين كافة الأطراف للوصول إلى ممارسات ومنهجيات تدعم نمو القطاع واستدامته.

في السياق، استعرضت دائرة التنمية السياحية في عجمان خلال الجلسة جهود الحكومة لدعم المنشآت الفندقية في الإمارة، وضرورة دعم السياحة الداخلية.

واطلع الحضور على مخرجات تصميم سير قطار الاتحاد من خلال مروره في إمارة عجمان، كما قدمت غرفة عجمان عرضاً حول خطتها في حث أصحاب الأعمال للاستفادة من الحزمة الثالثة في إمارة عجمان.