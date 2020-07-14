ارتفاع طفيف في مؤشر أسعار المستهلك في دبي خلال يونيو

انخفض المؤشر السنوي العام لأسعار المستهلك في دبي بنسبة 3.44% في شهر يونيو /حزيران الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019، وفقاً لمركز دبي للإحصاء، بينما ارتفع المؤشر الشهري، مقارنة بمايو/ أيار بنسبة 0.16%، نتيجة ارتفاع أسعار قسم "السكن، المياه، الكهرباء، الغاز والوقود" 0.28%، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.86%، والنقل 0.11%، وقسم الأثاث والتأثيث، والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.12%، والتبغ 0.01%.

في حين انخفضت أسعار قسم الطعام والمشروبات بنسبة 0.08%، وقسم الترفيه والثقافة 0.18%، والمطاعم والفنادق 0.05%، وقسم الاتصالات 0.04%. بينما استقرت أسعار أقسام "الملابس وملبوسات القدم" و"الصحة" و"التعليم" عند مستوياتها السابقة خلال فترة المقارنة.

وعلى أساس سنوي، تراجعت أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 5.54%، وقسم النقل بنسبة 13.39%، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 11.63%، وقسم الملابس وملبوسات القدم 6.44%، وقسم الاتصالات بنسبة 0.10%.

في حين ارتفع المؤشر لكل من قسم الطعام والمشروبات 3.49%، والتعليم 1.87%، والتبغ 15.96%، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.50%، وقسم الأثاث والتأثيث، والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.25%، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.12%، وقسم الصحة 0.06%.