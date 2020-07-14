تأجيل موعد إطلاق «مسبار الأمل» بسبب الظروف الجوية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء، بالتعاون والتشاور مع شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة - المسؤولة عن صاروخ الإطلاق - تأجيل موعد إطلاق مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» بسبب الظروف الجوية في موقع الإطلاق بجزيرة تانيغاشيما باليابان.

ويعمل فريق العمل حالياً على تحديد موعد جديد للإطلاق خلال شهر يوليو الجاري سيتم الإعلان عنه خلال الساعات القادمة. متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء، بالتعاون والتشاور مع شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة - المسؤولة عن صاروخ الإطلاق - تأجيل موعد إطلاق مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» بسبب الظروف الجوية في موقع الإطلاق بجزيرة تانيغاشيما باليابان.ويعمل فريق العمل حالياً على تحديد موعد جديد للإطلاق خلال شهر يوليو الجاري سيتم الإعلان عنه خلال الساعات القادمة. (وام )

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