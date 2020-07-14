شكرا لقرائتكم خبر عن 17 يوليو الموعد الجديد لإطلاق «مسبار الأمل» إلى المريخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء، بالتعاون والتشاور مع شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة - المسؤولة عن صاروخ الإطلاق الذي يحمل «مسبار الأمل» أول مهمة عربية لاستكشاف المريخ - عن الموعد الجديد لإطلاق المهمة نحو المريخ، والذي سيكون يوم الجمعة الموافق 17 يوليو 2020 في تمام الساعة 12:43 بعد منتصف الليل بتوقيت دولة الإمارات، (16 يوليو 2020، في تمام الساعة 08:43 مساء بتوقيت جرينتش)، وذلك من مركز تانيجاشيما الفضائي في اليابان.

(وام)

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