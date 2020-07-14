«الاتحاد» إلى 5 وجهات الخميس.. بينها الكويت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تنظم شركة الاتحاد للطيران يوم الخميس 16 يوليو/ تموز عدداً من الرحلات إلى وجهات شرق أوسطية وأوروبية وهي: الكويت، بلغراد، دوسلدورف، مانشيستر، ميونيخ.

وتبدأ الاتحاد الأربعاء 15 يوليو تسيير رحلات خاصة من وإلى أبوظبي وبنجالور وتشيناي ونيوديلهي وحيدر أباد وكوتشي ومومباي، حيث تعمل هذه الرحلات خلال الفترة 15-26 الجاري، ويجب أن يحصل المسافرون القادمون إلى أبوظبي على موافقة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية قبل السماح لهم بالقدوم.

وقبل السفر إلى الهند، يجب أن يخضع المسافرون للتحليل السريع في مطار أبوظبي، وسيتم ذلك في مبنى المطار رقم ايه 1، ويجب على المسافرين القدوم قبل 6 ساعات من موعد الرحلة.