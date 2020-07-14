إعادة فرض «قيود كورونا» في عدة مناطق بالعالم.. والصحة العالمية تطلق تحذيراً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعادت ولاية كاليفورنيا وعدة مناطق أخرى في العالم تواجه ازدياداً حاداً في عدد الإصابات بكوفيد-19، فرض قيود صارمة، فيما عبرت منظمة الصحة العالمية عن القلق إزاء رؤية العديد من الدول تسلك الاتجاه الخاطئ، وتقوض ثقة الشعوب بسبب عدم وجود رسائل واضحة، في المقابل، أعلن الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، أنه لم يعد يحتمل البقاء في المنزل بعد إصابته بالوباء.

وأودى فيروس كورونا المستجدّ بـ569 ألفاً و 879 شخصاً في العالم، مُنذ ظهوره في الصين في ديسمبر/كانون الأوّل الماضي، فيما تجاوز عدد الإصابات 13 مليوناً، وفق تعداد لفرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة حتى الاثنين.

خرج عن السيطرة

من جانبه، أمر حاكم كاليفورنيا، جافين نيوسوم، وهي من أكثر الولايات تضرراً بالوباء، الاثنين، دور السينما والمطاعم والحانات التي تستقبل الزبائن في صالات داخلية بإغلاق أبوابها مجدّداً بسبب تزايد الإصابات بكوفيد-19 في الولاية، وقد سجّلت الولايات المتّحدة، الاثنين، 59222 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز، ما أدى إلى ارتفاع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 3.36 مليون شخص، وفي لوس أنجلوس، لن يعود 600 ألف تلميذ إلى صفوفهم في منتصف أغسطس/آب القادم، كما هو مخطط لكنهم سيحضرون حصصاً دراسية عبر الإنترنت حتى يتحسن الوضع الصحي، فيما شهدت ولايتي تكساس وفلوريدا ارتفاعاً حاداً في عدد الإصابات بوباء كوفيد-19، ويخطط المسؤولون المحليون لإصدار قرار بإعادة فرض إجراءات العزل، لكن الخلافات السياسية بين مختلف السلطات القضائية تمنع استجابة موحدة ومتماسكة في وجه الفيروس، من جانبه، أبقى الرئيس دونالد ترامب على رأيه وقال الاثنين: كلّما ازدادت الاختبارات ازدادت الإصابات المكتشفة، بينما اعتبر رئيس بلدية ميامي، فرانسيس سواريز، وهو أيضا جمهوري، أنه من الضروري التفكير في العودة إلى تدابير الحجر الصحي، قائلاً: إن الوباء «خرج عن السيطرة».

الملايين يعودون إلى العزل

فيما قالت أكاديمية العلوم الطبية، في المملكة المتحدة، إن هناك احتمالاً لحدوث «أسوأ السيناريوهات» مع موجة ثانية للوباء قد تقتل ما يصل إلى 120 ألف شخص في المستشفيات في أنحاء البلاد هذا الشتاء، معتبرة أن «التحضير المُكثف» ضروري للحد من المشكلات الصحية المرتبطة بالفيروس التي قد تثقل خدمات الصحة العامة في بريطانيا، وفي العاصمة الكولومبية بوجوتا، قالت رئيسة بلدية المدينة، كلاوديا لوبيز: إن السرعة التي ينتشر بها الوباء تثير القلق، في الوقت الذي أعيد فيه فرض تدابير عزل مشددة على 3.5 مليون شخص مُنذ الاثنين، في المدينتين الكولومبيتين الرئيسيتين بوجوتا وميديين، وتعتبر كولومبيا الدولة الخامسة في أمريكا اللاتينية الأكثر تأثراً بالوباء من حيث عدد الإصابات والوفيات بعد البرازيل والمكسيك والبيرو وتشيلي.

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كما أعلنت هونج كونج وكيبيك أيضاً عن إجراءات جديدة لمحاولة وقف تفشي الوباء، كذلك، أوصت سلطات تركمانستان، الاثنين، السكان بوضع الكمامات ضد «الغبار» واحترام قواعد التباعد الاجتماعي مع تأكيد أن البلاد، وهي واحدة من أكثر المناطق المغلقة في العالم، لا تزال بمنأى عن الوباء.

إدارة سيّئة

من جهتها، حذرت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، أن دولاً كثيرة لا تتخذ التدابير السليمة لمواجهة وباء كوفيد-19، وذلك غداة تسجيل رقم قياسي في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد بلغ 230 ألفاً، وصرح المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت: أريد أن أكون صريحاً معكم، لن تكون ثمة عودة إلى الوضع الطبيعي في المستقبل المنظور، مضيفاً: الفيروس يبقى العدو العلني رقم واحد، لكن ما تقوم به غالبية الحكومات والأفراد لا يعكس هذا الأمر، مشيراً الى أن عدداً كبيراً من الدول يسلك الاتجاه الخاطئ.

وتابع: أن الرسائل المتناقضة للمسؤولين تقوض العنصر الأكثر حيوية في أي رد للثقة، من دون أن يشير إلى أسماء محددة.

رئيس البرازيل «مل» من الحجر

من جانبه، أعلن الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، الذي يخضع لحجر صحي مُنذ أسبوع بعدما أصيب بفيروس كورونا المستجد، الاثنين، أنه سيخضع لفحص جديد ويتطلع لاستئناف نشاطاته سريعاً، مشيراً إلى أنه سيخضع لفحص جديد الثلاثاء، قائلاً: سأكون في انتظار النتيجة بفارغ الصبر لأنني لم أعد أحتمل هذا الروتين بالبقاء في المنزل، إنه أمر رهيب.