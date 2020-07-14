لدحر«المحتل» التركي.. البرلمان الليبي يعطي الضوء الأخضر للجيش المصري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مجلس النواب الليبي، أنّه أجاز لمصر التدخّل عسكرياً في ليبيا لحماية الأمن القومي للبلدين، مشدّداً على أهمية تضافر جهودهما من أجل «دحر المُحتلّ الغازي» التّركي.

وقال البرلمان ومقرّه طبرق في بيان: إنّه للقوات المسلّحة المصرية التدخّل لحماية الأمن القومي الليبي، والمصري إذا رأت أنّ هناك خطراً داهماً وشيكاً يطال أمن بلدينا، ودعا البيان إلى تضافر الجهود بين الشقيقتين ليبيا ومصر بما يضمن دحر المُحتلّ الغازي ويحفظ أمننا القومي المشترك ويُحقّق الأمن والاستقرار في بلادنا والمنطقة.

وتابع البرلمان في بيانه: أن القرار يعكس ما تمثّله جمهورية مصر العربية من عمق استراتيجي لليبيا على كافة الأصعدة، الأمنية والاقتصادية والاجتماعية على مرّ التاريخ، وبما تمثّله المخاطر الناجمة عن الاحتلال التركي من تهديد مباشر لبلادنا ودول الجوار، وفي مقدمتها الشقيقة مصر.

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي حذّر في نهاية يونيو/حزيران الماضي، من أنّ تقدّم الميليشيات الموالية لحكومة طرابلس والمدعومة بـ«مرتزقة» تركيا، نحو الشرق سيدفع بلاده إلى التدخّل العسكري المباشر في ليبيا.