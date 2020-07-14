القائم بأعمال السفير الروسي في ليبيا: أخطط للتواصل مع كل أطراف النزاع

موسكو - سبوتنيك. وقال الدبلوماسي الروسي لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء:

© AFP 2020 / ABDULLAH DOMA

"بالطبع هذا ضروري، وأنا على استعداد للسفر والتواصل مع سلطات حكومة الوفاق الوطني، ومع السلطات في شرق البلاد".

وأضاف بولتايف: "أعتزم الاتصال بجميع الأطراف في ليبيا والبقاء على اتصال مع الجميع، بما في ذلك أولئك الذين يعتمد عليهم مصير مواطنينا المسجونين في ليبيا".

Advertisements

وتابع القول في حديثه عن موعد تسلمه لعمله الجديد: "لدي تأشيرة، بالإضافة إلى ذلك، أرسلت حكومة الاتفاق الوطني مذكرة إلى وزارة الخارجية الروسية بأنهم يوافقون على تعييني في منصب القائم بالأعمال الروسي لدى ليبيا".

وأضاف بقوله: "أود أن أؤكد أنني سأكون في تونس لأسباب أمنية لأن الوضع في طرابلس الآن لا يسمح لي بالانتقال إلى هناك والعمل مباشرة على الأرض. ولكن ليس من الواضح متى سأكون قادرا على المغادرة".

أما بالنسبة للسفر إلى ليبيا: "فأنا متأكد من أنني سأسافر إلى جميع أنحاء البلاد، ولكن الأمر لا يعتمد فقط على رغبتي، ولكن أيضا على نسبة المخاطر والقضايا الأمنية".