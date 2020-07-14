موسكو - سبوتنيك. وقال الدبلوماسي الروسي لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء:
© AFP 2020 / ABDULLAH DOMA
وأضاف بولتايف: "أعتزم الاتصال بجميع الأطراف في ليبيا والبقاء على اتصال مع الجميع، بما في ذلك أولئك الذين يعتمد عليهم مصير مواطنينا المسجونين في ليبيا".
وتابع القول في حديثه عن موعد تسلمه لعمله الجديد: "لدي تأشيرة، بالإضافة إلى ذلك، أرسلت حكومة الاتفاق الوطني مذكرة إلى وزارة الخارجية الروسية بأنهم يوافقون على تعييني في منصب القائم بالأعمال الروسي لدى ليبيا".
وأضاف بقوله: "أود أن أؤكد أنني سأكون في تونس لأسباب أمنية لأن الوضع في طرابلس الآن لا يسمح لي بالانتقال إلى هناك والعمل مباشرة على الأرض. ولكن ليس من الواضح متى سأكون قادرا على المغادرة".
أما بالنسبة للسفر إلى ليبيا: "فأنا متأكد من أنني سأسافر إلى جميع أنحاء البلاد، ولكن الأمر لا يعتمد فقط على رغبتي، ولكن أيضا على نسبة المخاطر والقضايا الأمنية".
كانت هذه تفاصيل خبر القائم بأعمال السفير الروسي في ليبيا: أخطط للتواصل مع كل أطراف النزاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.