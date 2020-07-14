الصحة الفلسطينية تسجل 293 إصابة جديدة بفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 293 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و59 حالة تعاف، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - أن الإصابات توزعت على عدة محافظات، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 59 حالة تعافٍ، منها 39 في الخليل، 19 في نابلس وبيت لحم، وحالة في طولكرم.

وأشارت إلى أنه تم إجراء 3150 فحصاَ لعينات مشتبه بإصابتها، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 6372، وإجمالى عدد حالات التعافي 1317، وعدد حالات الوفاة 45.