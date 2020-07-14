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رئيس الحكومة العراقية يصل كربلاء لافتتاح عدد من المشاريع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، اليوم الثلاثاء، إلى مبنى الحكومة المحلية فى محافظة كربلاء المقدسة"، لافتاً إلى أن "الزيارة تأتى لافتتاح عدد من المشاريع"، و منها افتتاح مستشفى الإمام الحسن المجتبى، مؤكدا على أن الحكومة ستعمل على تنفيذ جميع المشاريع المتلكئة.

 

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء العراقية "واع"، أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمى، خلال افتتاح مستشفى الإمام الحسن المجتبى فى كربلاء المقدسة، إنه "وكما وعد المواطنين فإنه سينفذ جميع المشاريع المتلكئة"، مشددا على ان " الحكومة ستسحب العمل من المشاريع متلكئة الاخرى".

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وكان الكاظمى، قد وصل صباح اليوم، الى مبنى الحكومة المحلية فى كربلاء المقدسة"، وعقد اجتماعاً مع الحكومة المحلية لافتتاح مشاريع خدمية فى المحافظة"، كما اجتمع بمحافظ كربلاء نصيف الخطابى ، بحضور قائد الشرطة والعمليات فى المحافظة".

 

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