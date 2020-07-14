أبرزها شحن أجهزة الكمبيوتر.. «أبل» تطلق «كابل» متعدد المزايا

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جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: أعلنت شركة أبل عن إطلاق كابل Thunderbolt 3 Pro الجديد بطول مترين وبسعر 129 دولارا أمريكيا. وأوضحت الشركة الأمريكية أن هذا الكابل كان يتوافر ضمن باقة التوريد الخاصة بشاشة Pro Display XDR، ولكنه يتوافر حاليا بشكل منفصل. وتروج شركة أبل للكابل الجديد من خلال الحفاظ على نفس سرعة نقل البيانات مع زيادة طول الكابل، علاوة على أن الكابلات، التي تتوفر بمتجر أبل تمتاز بتنوع استخداماتها؛ حيث يمكن استعمال ككابل USB-C لشحن الحاسوب اللوحي iPad Pro الجديد.

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