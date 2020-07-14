شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. فتاة إثيوبية تحول شقة سكنية بـ«أم الحمام» إلى وكر لتصنيع الخمور والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أطاحت شرطة منطقة الرياض، بفتاة إثيوبية مخالفة لنظام الإقامة حولت شقة سكنية لتصنيع وترويج الخمور. وبحسب سناب “وزارة الداخلية”، فقد أسفرت جهود البحث والتحري عن ضبط وافدة من الجنسية الإثيوبية، حولت شقة سكنية في حي أم الحمام لوكر يستخدم لتصنيع العرق المسكر. وتم العثور على 26 برميلًا مملوء بالعرق المسكر، كما تم العثور على أدوات لتصنيع هذه المسكرات، وتم إيقاف الوافدة تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقها .

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