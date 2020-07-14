شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: البحرين تستثني القادمين عبر جسر الملك فهد من إجراء فحص «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت مصادر مطلعة بوزارة الصحة البحرينية، أن القادمين إلى البحرين عبر جسر الملك فهد لا يشملهم قرار الإلزام بفحص فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

ووفقاً لـ”اليوم” أوضحت المصادر أن القرار يشمل جميع مواطني دول الخليج القادمين عبر مطار البحرين الدولي.

وأشارت المصادر إلى أن وزارة الصحة البحرينية لم تصدر أي قرار أو إجراء جديد بشأن القادمين إلى البلاد عبر جسر الملك فهد.

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وكانت وزارة الصحة البحرينية أعلنت إلزام جميع المسافرين القادمين إليها عبر مطار البحرين الدولي اعتباراً من 21 يوليو الجاري بإجراء فحص لفيروس “كورونا” عند وصولهم، على أن يتحمل المسافر نفقات الفحص، والخضوع للحجر الصحي لمدة 10 أيام، وتحمل نفقات فحص نهاية الحجر الصحي البالغ قدرها 30 دينارا بحرينيا.

وألزمت الصحة البحرينية في قرارها القادمين إليها بتحميل تطبيق “مجتمع واعي” قبل وصولهم لتسهيل دفع تكاليف الفحص، فيما استثنت أعضاء طواقم الطيران، وأعضاء الهيئات الدبلوماسية، والقادمين من رحلات علاجية.