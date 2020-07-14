«الشورى» يوافق على تعديلات مقترحة بنظام الإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وافق مجلس الشورى في جلسته العادية (51) التي أجريت “عن بعد”، اليوم الثلاثاء، على عدد من التعديلات المقترحة على نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم فيما يخص التبليغ بالوسائل الإلكترونية.
وسيناقش المجلس كذلك في التقرير السنوي لهيئة العامة للصناعات العسكرية للعام المالي 1440/ 1441هـ، ويقر توصيات لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير والتي من شأنها الإسهام في تحسين الأداء ودعم جهود الهيئة في تطوير الصناعات العسكرية وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني.
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