الإمارات تؤجل إطلاق "مسبار الأمل" بسبب الظروف الجوية في موقع الإطلاق

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مهندس إماراتي يفحص مسبار الأمل قبل رحلة الإطلاق إلى المريخ

أعلنت الإمارات تأجيل إطلاق "مسبار الأمل"، الذي كان مقررا إطلاقه في الساعة الأولى من صباح غد الأربعاء نحو كوكب المريخ، وذلك بسبب الظروف الجوية في موقع الإطلاق.

وجاء في تغريدة على صفحة المهمة على موقع تويتر، :" أعلنت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء بالتعاون والتشاور مع شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المسؤولة عن صاروخ الإطلاق تأجيل موعد إطلاق مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ /مسبار الأمل/ بسبب الظروف الجوية في موقع الإطلاق في جزيرة تانيجاشيما باليابان".

وأضافت أن "فريق العمل يعمل حاليا على تحديد موعد جديد للإطلاق خلال شهر تموز/يوليو سيتم الإعلان عنه خلال الساعات القادمة".

وأوضحت أن الموعد الجديد للإطلاق "سيكون يوم الجمعة الموافق 17 تموز/يوليو 2020، في تمام الساعة 12 و43 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت دولة الإمارات، (16 يوليو 2020، في تمام الساعة 08:43 مساء بتوقيت جرينتش)، وذلك من مركز تانيجاشيما الفضائي في اليابان".