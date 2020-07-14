الصحة الاماراتية تعتمد تقنية "DPI" القائمة على أشعة الليزر لتحديد المصابين بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

اعتمدت وزارة الصحة و وقاية المجتمع الاماراتية تقنية "دي.بي.آي" / DPI / القائمة على استخدام أشعة الليزر للكشف عن الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد / كوفيد-19/.



يقوم الجهاز - الذي طور في دولة الإمارات - بفحص عينات من الدم و قراءة شكل الخلايا فيها لتحديد وجود إلتهابات كالتي يحدثها فيروس /كوفيد-19 /.

كان مختبر "كوانت ليز" ذراع البحث الطبية في "الشركة العالمية القابضة" المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية قد أعلن في شهر مايو الماضي عن تطوير أداة جديدة تتيح إجراء مسح جماعي فائق السرعة يظهر النتائج خلال ثوان معدودة.

يستخدم الجهاز الذي يعمل بتقنية / DPI / المبنية على الليزر نظامَ تشخيص يعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدم في تحليل الصور وفقاً لمقياس دقيق جداً مما يمكنه من فحص مجموعات كبيرة من الأفراد في الوقت نفسه .

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وسيسهم هذا الجهاز بتحديد الأشخاص الذين يعانون من التهابات نتيجة الإصابات الفيروسية بما فيها فيروس كورونا المستجد و بالتالي حصر إجراء فحوصات مسحة الأنف / PCR / عليهم للتأكد من إصابتهم بمرض / كوفيد-19 /.

و عبر معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة و وقاية المجتمع عن فخره بهذا الابتكار الوطني .. مشيدا في الوقت نفسه بالابتكارات الوطنية التي تخدم المجتمعين المحلي و العالمي و تعزز من مكانة الإمارات مركزا للأبحاث بمختلف المجالات بما فيها المجال الطبي و الصحي و يجعلها في مصاف الدول العاملة في مجال البحث العلمي لتصبح مساهما فعالا في هذا الحقل على الصعيد الدولي.

و سيتم البدء باستخدام هذه التقنية - التي تعتبر سهلة الاستخدام و غير جراحية و منخفضة التكلفة في عدة أماكن في الإمارات ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتطلب إجراء الفحوصات بأعداد كبيرة .