شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل عشرة جنود في هجومين إرهابيين بنيجيريا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قَتل إرهابيون عشرة جنود نيجيريين، الاثنين، في هجومين منفصلين في شمال شرق نيجيريا، وفق ما أفادت مصادر أمنية لفرانس برس.

وقالت مصادر طالبة عدم كشف هويتها، إنّ إرهابيين قتلوا ثمانية جنود في هجوم استهدف قافلة عسكرية في قرية كومولا الواقعة على بعد 40 كيلومتراً من مايدوغوري، عاصمة ولاية بورنو، وأضافت أنّه بعد ساعات من هذا الهجوم، قُتل جنديان آخران في اشتباك بين دورية للجيش ومجموعة من الإرهابيين في قرية كولوري الواقعة على بعد 50 كيلومتراً من مايدوغوري.

وقبل أسبوع، قُتل 35 جندياً نيجيريين في المنطقة نفسها وفُقد أثر 30 آخرين، ويؤكّد الجيش النيجيري أنّ شمال شرق البلاد لم يعد تحت وطأة العنف الإرهابي، لكن على الرغم من ذلك، قُتل العشرات بل المئات من الجنود في السنوات الماضية في هجمات مشابهة شنّها تنظيم «داعش» الإرهابي، وينشط هذا التنظيم المنشقّ عن جماعة بوكو حرام الإرهابية، بشكل كبير منذ إنشائه في أغسطس/آب 2016، ويشنّ بانتظام هجمات ضدّ قوات الأمن والجيش وموظفي المنظّمات غير الحكومية المحليّة والدولية، وقتل أكثر من 36 ألف شخص مُنذ 2009 نتيجة العنف في المنطقة، ونزح أكثر من مليونين.