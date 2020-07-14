شكرا لقرائتكم خبر عن 5 إصابات بكورونا في الصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت السلطات الصحية، الثلاثاء، أن الصين سجلت خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البر الرئيسي، الاثنين، مقابل ثماني حالات في اليوم السابق.
وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان: إن جميع الإصابات الجديدة وافدة من الخارج، ولم يتم تسجيل أي وفيات جديدة. وأعلنت الصين أيضاً عن خمسة مرضى جدد بدون أعراض، انخفاضاً من ستة في اليوم السابق، وأضافت أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البر الرئيسي للصين بلغ حتى الاثنين 83605، بينما ظلت حصيلة الوفيات دون تغيير عند 4634.
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