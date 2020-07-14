شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل الأردن: خطط الاحتلال لضم أجزاء من الضفة تهدد السلام والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذر العاهل الأردني، الملك عبد الله، الاثنين، من أن أي تحرك «إسرائيلي» أحادي الجانب لضم أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة، سيثير حالة من عدم الاستقرار ويبدد الآمال في التوصل إلى تسوية نهائية للصراع (العربي - «الإسرائيلي») المستمر منذ عقود.
وقال الملك لمشرعين بريطانيين، إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي التي احتلتها «إسرائيل» في حرب 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو السبيل الوحيد للتوصل إلى سلام شامل ودائم في الشرق الأوسط، ونقل بيان للقصر عن الملك قوله لأعضاء لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع في مجلس العموم البريطاني: أي إجراء «إسرائيلي» أحادي الجانب لضم أراض في الضفة الغربية أمر مرفوض ومن شأنه تقويض فرص تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
وتقود دولة الأردن حملة دبلوماسية مع معظم الدول الأوروبية الأخرى التي تعارض خطط الاحتلال الرامية لضم أجزاء من الضفة الغربية، في إطار خطة تروج لها إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وحذر الملك عبد الله، وهو حليف قوي للولايات المتحدة في الشهور القليلة الماضية من أن السياسات «الإسرائيلية»، وكذلك خطة ترامب للسلام ستقودان إلى صراع.
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