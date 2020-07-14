شكرا لقرائتكم خبر عن "مسبار الأمل" يحلق إلى المريخ الجمعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي -"الخليج" أعلنت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء بالتعاون والتشاور مع شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، المسؤولة عن صاروخ الإطلاق الذي يحمل "مسبار الأمل"، أول مهمة عربية لاستكشاف المريخ، عن تحديد موعد جديد لإطلاق المهمة نحو المريخ، والذي سيكون يوم الجمعة الموافق 17 يوليو 2020.

وكانت الجهات المسؤولة عن الاطلاق اعلنت اليوم عن تأجيل موعد إطلاق بسبب الظروف الجوية.

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