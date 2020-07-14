شكرا لقرائتكم خبر عن الظروف الجوية تؤجل اطلاق "مسبار الأمل" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي - "الخليج" أعلنت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء انه بعد التشاور والتعاون مع شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المسؤولة صاروخ الإطلاق من جزيرة تانيغاشيما باليابان تأجيل موعد إطلاق مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل" بسبب الظروف الجوية.

وقالت الوكالة في بيان مقتضب ان فريق العمل على المسبار يعمل حالياً على تحديد موعد جديد للإطلاق خلال شهر يوليو الحالي وسيتم الإعلان عنه خلال الساعات القادمة.

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