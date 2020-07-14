دراسة: القمر امتلك «الصهارة» 200 مليون سنة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توصلت دراسة جديدة إلى أن القمر ربما امتلك محيطاً من «الصهارة» لمدة 200 مليون سنة، وهو وقت أطول بكثير مما اعتقد العلماء سابقاً. وقال العلماء إن هذه النتائج الجديدة قد تلقي الضوء على تكوين الأرض وبقية النظام الشمسي.

ويعتقد العلماء أن الأرض نشأت منذ حوالي 4.5 مليار سنة، حيث ولد القمر بعد ذلك بوقت قصير.

ووفقاً للمؤلف الرئيسي للدراسة، مكسيم موريس، عالم الكواكب في المركز الألماني للفضاء في برلين، في حديث لموقع «Space.com»، طور العلماء نموذجاً لتصلب محيط الصهارة القمرية القديمة «الذي يأخذ في الاعتبار تأثير العديد من العمليات التي حدثت في ذلك الوقت، والتي تم تجاهل بعضها حتى الآن». وإحدى هذه العمليات هي الحمل الحراري للدثار، الطريقة التي يمكن أن تتشكل بها الدوامات وتتحول إلى صخور منصهرة، والتي على الأرض، تسبب البراكين.

وبشكل عام، وجدوا أن الصهارة القمرية دامت نحو 10 مرات أطول مما كان يعتقد سابقاً. وقال موريس إنهم قدروا أيضاً أن القمر تشكل ما بين 4.4 مليار و4.45 مليار سنة مضت، أي بعد 50 مليون إلى 100 مليون سنة عما كان يعتقد سابقاً. وهذا العصر يطابق إلى حد كبير عصر نواة الأرض.