شكرا لقرائتكم خبر عن «الوجه بالوجه».. اصطدام غريب بين سفينتين والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وثقت لقطات فيديو لحظات اصطدام سفينتين، كانتا تمران عبر ممر مائي كندي. وكانت السفينتان قادمتين من اتجاهين عكسيين على طول قناة ويلاند في أونتاريو، وهو مسار شحن يربط بين بحيرة إيري وبحيرة أونتاريو في كندا، حين وقع الاصطدام. وتظهر اللقطات السفينتين تتحركان ببطء نحو بعضهما بعضاً حتى لحظة الاصطدام، فيما لم يتضح لماذا لم ينجح القائمون على قيادتهما في تجنب الحادث؟. ولحسن الحظ لم يصب أحد في الحادث.

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