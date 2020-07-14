وقال قائد فوج إطفاء دمشق، العميد داوود عميري، إن الحريق اندلع في محيط جمعية حفظ النعمة الخيرية بباب مصلى، ضمن خزان للوقود المنزلي، بحسب وكالة "سانا".
© AFP 2020 / HANDOUT
وحضر إلى مكان الحادث فوج إطفاء دمشق والدفاع المدني ومنظومة الإسعاف السريع وقسم شرطة الميدان وعناصر المرور، حيث تم إخماد الحريق بشكل كامل في حوالي الساعة الخامسة والنصف صباح اليوم الثلاثاء.
ولفت العميد عميري إلى أن عناصر الإطفاء تمكنوا من تحييد الحريق عن مبنى الجمعية والأبنية المجاورة رغم شدته بسبب مادة المازوت، مؤكدا عدم وقوع أي خسائر في الأرواح واقتصار الأضرار على الماديات.
كانت هذه تفاصيل خبر حريق هائل في العاصمة السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.