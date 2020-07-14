وفاة مسؤول جزائري متأثرا بفيروس كورونا

وقال موقع "النهار" الجزائري، إن الأمين العام لولاية غليزان أبو بكر بوريش، توفي عقب إصابته بفيروس كورونا.
وكان أبو بكر بوريش مصابا بمرض مزمن، حتى أظهرت التحاليل إصابته بكوفيد 19.
وتوفي الأمين العام للولاية وهو في طريقه إلى مستشفى عسكري في وهران بعد معاناة مع ضيق التنفس.
وسجلت الجزائر، أمس، رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات بفيروس كورونا بـ494 حالة، وهو رقم غير مسبوق منذ تسجيل أول حالة إصابة في فبراير/شباط الماضي.
وإجمالي عدد الإصابات في الجزائر بلغ 19689 حالة وإجمالي الوفيات 1018 حالة، بينما بلغ عدد حالات التعافي 14019 حالة.
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إنفوجراف...دول تفتح حدودها مع انحسار كورونا
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