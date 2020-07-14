وكالة لبنانية: حزب الله ينتظر إشارة لتحرك من نوع آخر

وذكر موقع "ليبانون ديبايت" اللبناني أنه جرى خلال اليومين السابقين تسريب معلومات تتعلق بوجود مستودعات غذائية تابعة لـ"حزب الله" اللبناني، حيث يتم تخزين أطنان من المواد الغذائية والاستهلاكية المستوردة من إيران.

وبحسب الوكالة، فإن القيّمين على هذه المستودعات في "حزب الله" بانتظار منح قيادة "الحزب" لهم الأوامر اللازمة للبدء بتوزيع هذه المواد على التجّار بكلفة مادية أقل بكثير من تلك الموجودة في السوق اللبناني.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية حادة لم يشهد لها مثيل، بعد أن خسرت الليرة اللبنانية أكثر من 80% من قيمتها، في حين لامس سعر صرف الدولار في السوق السوداء عتبة 9 آلاف ليرة.