وأصدر المركز بيانا جاء فيه أن الانفجار الذي استهدف الدورية الروسية التركية المشتركة في سوريا هو عمل قام به إرهابيون يتواجدون في مدينة إدلب السورية.
وأشار البيان أنه بعد الحادثة توقفت كل الدوريات العسكرية المشتركة وتقوم السلطات المختصة بالتحقيق لمعرفة تفاصيل العمل الإرهابي والمتورطين به.
وأضاف البيان: "أصيب 3 عسكريين من الجيش الروسي بجروح طفيفة وعسكري تركي على الأقل تم نقلهم إلى قاعدة حميميم العسكرية الروسية لتلقي العلاج".
ومن جهتها نسبت وسائل إعلام سورية الاستهداف الإرهابي للدورية الروسية، للإرهابيين المتواجدين في مدينة إدلب السورية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو...استهداف عربة عسكرية روسية خلال دورية مشتركة مع الجيش التركي في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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