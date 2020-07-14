شفاء 805 حالات مصابة بكورونا فى الكويت.. وارتفاع الإجمالى لـ 46161 حالة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الثلاثاء، شفاء 805 حالات من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 46 ألفا و161 حالة. وأضاف وزير الصحة الكويتي - في بيان صحفي - أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ805 من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

كان وزير الصحة الكويتي، قد أعلن أمس الاثنين، شفاء 746 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد حتى أمس إلى 45 ألفا و356 متعافين.

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