شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: إصابة دورية تركية روسية مشتركة فى انفجار قنبلة بسوريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت وكالة الإعلام الروسية اليوم الثلاثاء عن وزارة الدفاع قولها إن قنبلة زرعها مسلحون سوريون على طريق انفجرت وأصابت دورية روسية تركية مشتركة مما أسفر عن إصابة ثلاثة جنود روس بجروح.
وأضافت أن عدة جنود أتراك أصيبوا كذلك في الانفجار.
وكان قد انتقد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الآلية الأممية لنقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، مشيرا إلى أن بعض الدول تستغلها لتثبيت الخطوط الفاصلة في سوريا.
ونقلت قناة (روسيا اليوم) الفضائية عن نيبينزيا - في بيان - قوله إن "الجماعات الإرهابية الموجودة في إدلب بشمال سوريا تستخدم المساعدات الإنسانية كأداة للضغط على السكان المدنيين، وتستفيد منها"، مضيفا أن "هناك مزيدا من الدلائل المباشرة وغير المباشرة على ذلك في الفترة الأخيرة".
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