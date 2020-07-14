شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشئون الإسلامية: لا صلاة عيد فى المصليات المكشوفة بالمملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ فروع الوزارة بمناطق المملكة باعتماد إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك للعام الحالي، في الجوامع والمساجد الإضافية المهيأة فقط، وفق"عكاظ".

وأكد أل الشيخ، على عدم إقامتها في المصليات المكشوفة في ضوء الظروف الاستثنائية، مع الأخذ بالإجراءات الوقائية الصادرة من الجهات المختصة.

وأكد في تعميم لعموم فروع الوزارة بمناطق المملكة، على تهيئة جميع الجوامع وكذلك المساجد الإضافية المهيأة لاستقبال المصلين في صلاة العيد، في ضوء ما تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية من العناية ببيوت الله وتجهيزها بكل ما تحتاج إليه.

يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية كثفت جهودها عبر منصاتها الرقمية ومنابرها الدعوية بإطلاق البرامج التوعوية والإرشادية للأخذ بالبروتوكولات الوقائية لتوقي فايروس كورونا بمشاركة نخبة من الدعاة والعلماء، إلى جانب نشر ما أوصت بها اللجان الطبية المختصة في مكافحة الوباء.