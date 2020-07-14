المجلس التنسيقى العراقى السعودى يناقش مذكرات التفاهم والاتفاقيات الثنائية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقش المجلس التنسيقى العراقى السعودى، اليوم الثلاثاء، مذكرات التفاهم والاتفاقيات الثنائية التى تم توقيعها مع الجانب السعودى، وآليات افتتاح منفذ عرعر الحدودى، الذى قام الجانب السعودى بتأهيله، والمباشرة بعملية التبادل التجاري بين البلدين.
وأكد رئيس المجلس وزير المالية العراقي علي عبدالأمير علاوي، في بيان عن المجلس أوردته الوكالة الوطنية العراقية، استمرار التعاون الثنائي بين البلدين، وفتح أبواب الاستثمار وتفعيل الاتفاقيات الثنائية الموقعة، التي تعني بقطاعات النفط والطاقة والصناعة والزراعة والتبادل التجاري.
واستعرض المنسق الوطني للمجلس، الأمين العام لمجلس الوزراء العراقى، حميد الغزى، الأولويات المقترحة لعمل المجلس بعد إعادة تشكيله من رئيس مجلس الوزراء، مشددا على ضرورة قيام الوزارات المعنية، بمتابعة عمل اللجان الفرعية المشكّلة، لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة، وأكد رغبة وجدية الجانب السعودي على تفعيلها، بعد أن قطعت أشواطا كبيرة.
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