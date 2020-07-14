منذ فبراير.. كورونا يحصد حياة 25 من الكوادر الصحية بالعراق

بغداد / علي جواد / الخليج 365

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، الثلاثاء، وفاة 25 من الكوادر الصحية، وإصابة أكثر من 31 ألفا آخرين، جراء فيروس كورونا، منذ فبراير/شباط الماضي.

وقال عضو المفوضية التابعة للبرلمان، علي البياتي، للأناضول، إن "حالات الوفيات في صفوف العاملين بمجال الصحة من أطباء وممرضين وغيرهم بلغت 25".

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وأضاف البياتي، أن "حالات الإصابة في صفوف هؤلاء وصلت 31 ألفا و136، منذ ظهور الفيروس أول مرة بالبلاد في فبراير الماضي".

ووفق آخر حصيلة رسمية، بلغت إصابات كورونا في العراق 79 ألفا و735، بينها 3 آلاف و250 وفاة، و46 ألفا و998 حالة تعاف.



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