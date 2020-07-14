لأول مرة.. السعودية تمنع "صلاة الأضحى" في الساحات المكشوفة

الرياض / الخليج 365

قررت السلطات السعودية، للمرة الأولى، منع إقامة صلاة عيد الأضحى في الساحات المكشوفة، في إطار إجراءات وقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.

جاء ذلك وفق بيان مقتضب لوزارة الشؤون الإسلامية، عبر حسابها على "تويتر" مساء الإثنين.

وقال البيان: "تقرر اعتماد إقامة صلاة عيد الأضحى لهذا العام 1441 هجريا، في الجوامع والمساجد الإضافية المهيأة فقط (دون تحديدها)".

وأضاف: "والتأكيد على عدم إقامتها في المصليات (الساحات) المكشوفة في ضوء الظروف الاستثنائية، مع الأخذ بالبروتوكولات الوقائية".

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وفي مايو/ أيار الماضي، قررت السعودية تعليق صلاة عيد الفطر في المساجد والأماكن العامة، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من الوباء.

ومنذ بدء تفشي كورونا، قررت السلطات تعليق صلاة الجمعة والجماعة في المساجد، بما فيها المسجد الحرام في مكة المكرمة، والمسجد النبوي بالمدينة المنورة.

وفي 31 مايو، عادت المساجد في مدن السعودية، باستثناء مكة، لاستقبال المصلين بعد إغلاق دام أكثر من شهرين ضمن تدابير مواجهة كورونا. وباستثناء المسجد الحرام، عادت الصلاة إلى مساجد مكة، منذ 21 يونيو/حزيران.

وحتى مساء الإثنين، سجلت المملكة إجمالا 235 ألفا و111 إصابة بالفيروس، بينها ألفان و243 وفاة، و169 ألفا و842 حالة تعاف.

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