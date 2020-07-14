كورونا.. مغاربة يحتجون على إغلاق طنجة

تاج الدين العبدلاوي / الخليج 365

شهدت مدينة طنجة شمالي المغرب، وقفة احتجاجا على قرار السلطات إغلاق المدينة ضمن إجراءات احترازية للحد من تفشي فيروس كورونا فيها.

ووفق مراسل الخليج 365، شارك مئات الشباب والتجار في وقفة احتجاجية عفوية، مساء الإثنين، وسط حي بني مكادة الشعبي في طنجة، الذي يتسم بكثافة سكانية مرتفعة.

وردد المحتجون هتافات منددة بقرار السلطات إغلاق طنجة، وطالبوا بإغلاق المصانع التي اعتبروها "مصدرا" لتفشي كورونا.

كما دعوا ملك البلاد محمد السادس، إلى التدخل من أجل إیجاد حل واقعي لوضعھم، فأغلب المحتجین لا دخل ثابتا لدیهم، وعدم عملھم یضعهم في ظروف اجتماعیة سیئة ويدفعهم إلى الفقر.

Advertisements

وبحسب تقارير إعلامية مغربية، تم تسجيل عدد من حالات كورونا في بعض مصانع طنجة، ما ساهم في رفع نسبة إصابات الفيروس بالمدينة.

والإثنين، قررت السلطات تعليق خدمات النقل العمومي من وإلى مدينة طنجة للحد من تفشي كورونا.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إنها "قررت تشديد المراقبة من أجل حث المواطنات والمواطنين على ملازمة منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى".

ووفق البيان ذاته "تشكل طنجة وحدها نحو خمس (20 بالمئة) من إجمالي إصابات كورونا في البلاد بواقع 2966 إصابة".

وحتى مساء الإثنين، سجل المغرب إجمالا 15ألفا و936 إصابة بكورونا، بينها 255 وفاة، و12 ألفا و934 حالة تعاف.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.