ألغام حفتر تصيب 3 أطفال جنوبي طرابلس

ليبيا / الخليج 365

أعلن الجيش الليبي، فجر الثلاثاء، إصابة 3 أطفال جراء انفجار ألغام زرعتها مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، جنوبي العاصمة طرابلس.

جاء ذلك وفق بيان نشر على حساب عملية "بركان الغضب" التابع للجيش الليبي، عبر فيسبوك.

وقال البيان: "إصابة 3 أطفال، بينهم طفلان من عائلة واحدة، إثر انفجار لغم في منطقة الخلة (جنوبي طرابلس) زرعته عصابة فاغنر الإجرامية قبل فرارها وميليشيات حفتر الإرهابية الهاربة". دون تفاصيل أخرى.

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يأتي ذلك غداة تحذير الأمم المتحدة من المخاطر الناجمة عن الألغام والمتفجرات التي زرعتها مليشيا حفتر، جنوبي طرابلس.

وقال استيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي الإثنين، إن "52 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 96 آخرون بسبب مخاطر المتفجرات، وهم يسعون للعودة إلى ديارهم أو تطهير المناطق الموبوءة بالألغام".

وفي 22 مايو/ أيار الماضي، أعلن الجيش الليبي أن مليشيا حفتر زرعت ألغاما قبل فرارها من تمركزاتها بالمنازل في محاور صلاح الدين، والمشروع، وعين زارة جنوبي طرابلس.

وشنت مليشيا حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، عدوانا على العاصمة طرابلس، انطلاقا من 4 أبريل/ نيسان 2019، قبل أن يحقق الجيش الليبي انتصارات عليها، أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية للعاصمة، ومدينتي ترهونة وبني وليد، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.