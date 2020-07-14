قبائل يمنية تختطف 9 جنود من قوات مدعومة إماراتيا

اليمن / عزيز الأحمدي / الخليج 365

اختطف مسلحون قبليون باليمن، 9 جنود من قوات مدعومة إماراتيا في الساحل الغربي للبلاد، وفق ما أفاد مصدر عسكري حكومي، الثلاثاء.



وقال المصدر للأناضول، مفضلا عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، إن "قبائل الصبيحة غربي اليمن، اختطفت الإثنين 9 جنود من قوات المقاومة الوطنية التي يقودها طارق صالح، نجل شقيق الرئيس الراحل (علي عبد الله صالح) في الساحل الغربي للبلاد".



وأشار المصدر إلى أن "العملية جاءت ردا على اعتقال قوات طارق صالح، اثنين من أبناء هذه القبائل بتهمة التجسس"، دون مزيد من التفاصيل.



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ولم تصدر أي إفادة من جانب قوات صالح، إزاء الأمر حتى فجر الثلاثاء.



والأحد، حذر المتحدث باسم قبائل الصبيحة أحمد عاطف، عبر بيان، قوات صالح مما سماه "اللعب بالنار"، قائلا إن القبائل "لن تقف مكتوفة الأيدي" إزاء اعتقال شابين من أبنائها.

ويعاني اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة، ومسلحي جماعة الحوثي المسيطرين على عدة محافظات، بينها صنعاء منذ عام 2014.



ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، بقيادة الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية ضد الحوثيين، المدعومين من إيران، فيما تنفق الإمارات أموالا طائلة لتدريب وتسليح قوات موالية لقوات الحكومة الشرعية.

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