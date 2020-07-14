إطلاق سوق المشتقات المالية في المملكة.. 30 أغسطس

أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) عن إطلاق سوق المشتقات المالية في يوم 30 أغسطس 2020 وبدء تداول العقود المستقبلية للمؤشرات كأول منتج مشتقات مالية يتم تداوله في السوق المالية السعودية. ويمثل هذا الإطلاق خطوة هامة في مساعي تطوير السوق المالية السعودية وتزويد المستثمرين بمجموعة كاملة ومتنوعة من المنتجات والخدمات الاستثمارية. حيث تم تطوير العقود المستقبلية السعودية 30 (والتي تتخذ مؤشر “إم تي 30 ” أساساً لها) لتزويد المستثمرين بأدوات التحوط لإدارة المخاطر بشكل أكثر فعالية، وتوفير فرص متنوعة للاستثمار في السوق المالية السعودية.

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